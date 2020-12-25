نور اللبنانية تجسد دور طبيبة بشرية في «ضل راجل»

تشارك الفنانة نور اللبنانية، في السباق الرمضاني المقبل، بمسلسل "ضل راجل"، مع الفنان ياسر جلال، وانطلق تصوير أولى مشاهد المسلسل الإسبوع الماضي، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح.

وتجسد نور اللبنانية، خلال أحداث المسلسل دور طبيبة بشرية، والمسلسل من بطولة ياسر جلال، محمود عبد المغنى، نرمين الفقى، رنا رئيس، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة، وآخرين.

"ضل راجل" هو المسلسل الثاني الذي يجمع نور بالفنان ياسر جلال، بعد أن قدما مسلسل "رحيم" منذ 3 سنوات، وكان من تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج محمد سلامة.

ويعرض حاليا مسلسل "جمال الحريم" للفنانة نور، والذي يتناول تعرض بعض البنات لمس من الجن، ويشاركها البطولة خالد سليم ودينا فؤاد وإسلام جمال، ومن تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي.