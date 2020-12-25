البورصة: شركة عقارية تعتزم إصدار صكوك بـ600 مليون جنيه

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تخطط شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا) المقيدة بالبورصة المصرية، لإصدار صكوك بقيمة 600 مليون جنيه لتمويل توسعاتها في قطاع التعليم العالي وما قبل الجامعي، حسب بيان من الشركة للبورصة.

وأفاد البيان بأن الشركة تعتزم أيضا سداد التزامات مالية تشمل مستحقات للبنوك.

ويصل الحد الأقصى لسداد الصكوك إلى 84 شهرا، وتعتزم الشركة دعمها ببيع أراضي ومباني 4 مدارس تابعة لها.

ومن المقرر إصدار الصكوك في طرح خاص للمؤسسات المالية المؤهلة للاستثمار، والجهات والأفراد ذوي الملاءة المالية المرتفعة، وحددت سيرا يوم 27 ديسمبر المقبل كموعد مستهدف لتنفيذ الطرح.

ووافق مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة 26 نوفمبر الجارى، على دراسة إصدار صكوك إجارة إسلامية فى حدود 600 مليون جنيه.

وقالت القاهرة للاستثمار فى إفصاح للبورصة حينها، إن المجلس وافق على التعاقد مع شركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك لإصدار الطرح.

وفوض المجلس العضو المنتدب فى التعاقد مع كافة مستشارى عملية التصكيك وتحديد أتعابهم إضافة إلى التوقيع على المستندات اللازمة واسيتفاء اجراءات الهيئات الرقابية.

وتم عرض اقتراح مجلس الإدارة على الجمعية العامة غير العادية للمساهمين فى 22 ديسمبر لمناقشته وإقراره.

وتعد صكوك الإجارة أحد أنواع الصكوك الإسلامية، وتقوم فكرتها على تحويل الأعيان والمنافع التي يتعلق بها عقد الإجارة إلى أوراق مالية (صكوك) يمكن أن تجري عليها عمليات التبادل في سوق ثانوية.