وزير الري يوجه بإعداد بحوث تطبيقية لترشيد المياه وتطبيق نظم الري الحديث

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرنس، مع الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور خالد عبد الحي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، وقيادات الوزارة والمركز، لعرض ومناقشة الخطة البحثية للمركز القومي لبحوث المياه.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض الخطة البحثية والدراسات التطبيقية لمعهدي بحوث إدارة المياه وصيانة القنوات المائية والتابعين للمركز القومي لبحوث المياه، والمشروعات المشتركة بين المعهدين وجهات الوزارة المختلفة خلال العام المالي الحالي، والخطة البحثية المستقبلية للعام المالي القادم 2021 / 2022.

ووجه الدكتور عبدالعاطي بضرورة ربط منظومة البحث العلمي والخطة البحثية للمركز القومي لبحوث المياه بمتطلبات جهات الوزارة التنفيذية لحل مشاكل المياه في مختلف التخصصات.

كما وجه وزير الري بإعداد بحوث تطبيقية في مجال ترشيد المياه وتطبيق نظم الري الحديث، والاستفادة من تقنيات الطاقة المتجددة والاستشعار عن بعد لحساب الاحتياجات المائية، وبرامج رفع كفاءة إدارة المياه على الترع الفرعية وهندسات الري، والاستفادة من نواتج تطهير الترع وورد النيل، واستخدام الأسماك مثل سمك البوري وغيرها في التخلص من الحشائش وما يمثله ذلك من عائد اقتصادي كبير.

كما تضمن الاجتماع عرض ما تم إنجازه حتى الآن لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، وبرامج صيانة الترع بعد تأهيلها.

جدير بالذكر أن وزارة الري تقوم بتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع كأحد المشروعات القومية التي تهدف لتسهيل وصول المياه لأراضي المزارعين بأعلى درجة من الكفاءة والعدالة، وتحسين حالة الري بنهايات الترع وتقليل تكلفة التطهيرات، والذي يستهدف كمرحلة أولى تأهيل 7 آلاف كيلومتر على مستوى المحافظات بتكلفة تصل إلى 18 مليار جنيه تنتهي منتصف عام 2022.