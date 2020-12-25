فيروس كورونا يجبر ملكة بريطانيا أن تحتفل بالعيد بعيدا عن أسرتها

من المتوقع أن تعكس ملكة بريطانيا في خطابها اليوم بمناسبة عيد الميلاد مصاعب الوباء على العالم عامة وعليها خاصة.



فالملكة ودوق إدنبرة يقضيان العيد لأول مرة منذ عشرين عاما بعيدًا عن أسرتهما. إذ يُعتقد أنها المرة الأولى التي لا يقضيا فيها عيد الميلاد في منزلهما في ساندرينغهام، منذ منتصف الثمانينيات، إذ يحتفلان بعيد الميلاد في قلعة وندسور حيث يعيشان منذ تفشي الوباء.



وتعيش الملكة البالغة من العمر 94 عاما، والأمير فيليب، 99 عامًا، في قلعة وندسور في جناح صغير مع طاقم مصغر من العاملين. ولم تذهب الملكة للصلاة في الكنيسة تجنبا للازدحام، واختارت الصلاة في بيتها.