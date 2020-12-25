حريق كبير في باراجواي يتسبب في أضرار لعشرات الأسر

احترقت منازل عشرات الأسر اليوم، إثر نشوب حريق كبير في أسونسيون عاصمة باراجواي.



وأفادت وسائل إعلام اليوم الجمعة في باراجواي إن مبنى تاريخيا وسط المدينة القديمة تضرر كذلك.



ونقلت وسائل الإعلام عن أوسكار سالومون رئيس الكونجرس، أن الحريق أتى أيضا على وثائق مهمة في المركز الثقافي كابيلدو بالعاصمة وهو مركز يضم وثائق التاريخ الوطني للبلاد.



وذكرت التقارير أن الحريق أضر بمساحة قدرها 30 ألف متر مربع وأضر أيضا بما يصل إلى 150 أسرة، مشيرة إلى أن سوء التعامل مع الألعاب النارية عشية عيد الميلاد هي التي تسببت في اندلاع الحريق الضخم.



واندلع الحريق في حي لا تشاكاريتا الفقير الواقع خلف مركز كابيلدو الثقافي.



ولم تتمكن قوات الإطفاء من السيطرة على الحريق حتى الصباح بالتوقيت المحلي بعد ساعات من محاولات إخماده.