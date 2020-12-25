قال الدكتور عمرو خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن اللجنة بدأت ملاحظة إصابات كورونا بين طلاب المدارس والجامعات، مقارنة بالموجة الأولى، منوهًا إلى أن المنشآت التعليمية كانت مغلقة خلال تلك الفترة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء أمس الخميس، أنه لا يمكن تحديد سبب ملاحظة الإصابات بين الطلاب، متابعًا: «لا نعلم سبب الملاحظة هل لأن الفيروس تغير وينتشر أم لأن المدارس والجامعات تعمل».

وطمأن أن الإصابات في أطفال المدارس خفيفة والسيطرة عليها بالأدوية في معظم الوقت ناجحة، منوهًا إلى أن التأثير على الحالة النفسية أحد مشاكل «كوفيد - 19».

ولفت عضو اللجنة العليا للفيروسات إلى أن بعض الأشخاص يتوهمون الإصابة بالفيروس لمجرد السماع أو القراءة أو متابعة الأخبار، مناشدًا إياهم الحصول على المشورة الطبية.