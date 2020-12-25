وكيلة الشيوخ لـ«الشروق»: قوانين المحليات والاستثمار والأحوال الشخصية على أجندة المجلس فى 2021

كشفت وكيلة مجلس الشيوخ، فيبى فوزى، عن الأجندة التشريعية لمجلس الشيوخ فى عام 2021، مؤكدة أن الفصل التشريعى الأول سيشهد مناقشة العديد من القوانين، تتعلق بالمحليات والاستثمار والأحوال الشخصية.

وقالت فوزى فى تصريحات خاصة لـ«الشروق» على هامش حضورها احتفال كاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر للأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد: «الأجندة مليئة بعدة قوانين وينتظرنا فى الفصل التشريعى الأول عدة ملفات يأتى على رأسها ما يختص بالتغيرات الاقتصادية مثل قانون الاستثمار الجاذب للاستثمارات الأجنبية والمحلية لما سوف يمهده ويقدمه من فرص عمل للشباب».

وأضافت: «لدينا أيضا قانون الأحوال الشخصية وهو لحماية الأسرة المصرية وهو يتماس مع الحياة اليومية للمرأة والرجل والطفل من حق الرؤية والحضانة والنفقة، فهو قانون ينظم ويحمى الأسرة المصرية».

كما سيناقش المجلس قانون المحليات الخاص بالمجالس الشعبية المحلية والذى ينتظره الشباب على وجه الخصوص، لتمكينهم فى الحياة السياسية واشتراكهم فى المحليات، بجانب قوانين تتعلق بالخدمة الصحية والتعليمية.

وعن فكرة تعديلات تشريعية لترسيخ ثقافة العمل من المنزل بسبب فيروس كورونا، قالت فوزى: «جميع الموضوعات مطروحة، والنواب لديهم زخم من الأفكار ومشروعات القوانين، لذا فنأمل فى فصل تشريعى ناجح».