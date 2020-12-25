محافظ الغربية: غلق 278 مركزا للدروس الخصوصية في 4 أيام

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، غلق وتشميع ٢٧٨ مركزا للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة خلال ٤ أيام.

وتم غلق ١٠ مراكز للدروس الخصوصية بمركز طنطا، و٣٧ مركزا بحي أول طنطا، و١٠٠ مركز بحي ثان طنطا، و٣٨ مركزا بالمحلة الكبرى، و٧ مراكز بالسنطة، و٩ مراكز بزفتى، و١٩ مركز بكفرالزيات، و٣١ مركزا بقطور، و٨ مراكز بسمنود و١٩ مركزا ببسيون.

يأتى ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لغلق أي مركز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة حفاظا على صحة الطلبة، وتنفيذا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقوم بها المحافظة لمواجهة الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والأجهزة المعنية بالالتزام الكامل والمستمر بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وذلك من خلال معاقبة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بكل دقة وحزم.