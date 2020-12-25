 روسيا تفرض عزلا لمدة 14 يوما على القادمين من بريطانيا إلى أراضيها - بوابة الشروق
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روسيا تفرض عزلا لمدة 14 يوما على القادمين من بريطانيا إلى أراضيها

علم روسيا
علم روسيا
أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 25 ديسمبر 2020 - 3:05 م | آخر تحديث: الجمعة 25 ديسمبر 2020 - 3:05 م

فرضت السلطات الروسية، عزلًا لمدة 14 يومًا على القادمين من بريطانيا إلى الأراضي الروسية، وذلك حسبما أوردته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الجمعة.


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