روسيا تفرض عزلا لمدة 14 يوما على القادمين من بريطانيا إلى أراضيها

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فرضت السلطات الروسية، عزلًا لمدة 14 يومًا على القادمين من بريطانيا إلى الأراضي الروسية، وذلك حسبما أوردته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الجمعة.