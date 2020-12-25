روسيا تفرض عزلا لمدة 14 يوما على القادمين من بريطانيا إلى أراضيها

فرضت السلطات الروسية، عزلًا لمدة 14 يومًا على القادمين من بريطانيا إلى الأراضي الروسية، وذلك حسبما أوردته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الجمعة.