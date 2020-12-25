رئيس مدينة الغردقة يتابع أعمال الرصف والتطوير

أكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحرالاحمر، على استكمال أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة الشوارع والميادين بكافة مدن المحافظة ضمن اعتمادات الخطة الاستثمارية لعام 21/20 لتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية وتحقيق السيولة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

وأفاد اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة إلى أن المدينة تقوم أعمال رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين برصف الشوارع وتطوير الميادين وتركيب بلدوارت جديدة وتزويد كشافات الإنارة، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة لإعادة الوجه الحضاري للميادين والشوارع الحيوية.

وأشار وجدي، اليوم الجمعة، إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمشروعات التنمية والبنية التحتية بالمحافظات، خاصة في الصعيد وفقًا لرؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة، لافتًا إلى وضع خطة متكاملة تستهدف رصف ورفع كفاءة وتطوير الشوارع والميادين تتم بالتوازي في عدد من الشوارع؛ لإنهاء خطة الرصف للعام المالي الحالي، في إطار النهوض بمشروعات الرصف لتحسين الحركة المرورية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبها، أوضح رئيس مدينة الغردقة إنه بناء على توجيهات محافظ البحر الأحمر الذي شدد على تنفيذ الخطة الموضوعة للرصف والتجميل أنه تم تنفيذ أعمال طبقة أساس بعد الانتهاء من أعمال البنية التحتية بالكامل بمنطقه شارع الحلواني والذي يربط مابين شارع الشيراتون وحلقه السمك بدائرة حى جنوب بطول 3 كيلو مترات تقريبا.

كما استمرت الأعمال المكثفة برئاسة المدينة أعمال تغير البردورات المتهالكة بطريق الكورنيش والشيراتون والصيادين والمارينا، مؤكدًا على ضرورة صيانة أعمدة الإنارة بشوارع المدينة؛ تيسيرًا على المواطنين في تحسين حركة الانتقالات الداخلية وتقديم خدمات أفضل لهم.