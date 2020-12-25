تراجع معدل نمو مبيعات التجزئة في اليابان خلال نوفمبر

كشفت بيانات رسمية اليوم الجمعة تراجع معدل نمو مبيعات التجزئة في اليابان بوتيرة حادة خلال نوفمبر الماضي، في الوقت الذي سجلت فيه أسعار المستهلكين تراجعها في ديسمبر للشهر الثالث على التوالي، بعد تأثر حجم الطلب بالموجة الجديدة من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان أن مبيعات التجزئة سجلت نموا بنسبة سنوية تبلغ 7ر0 بالمئة في تشرين ثان/نوفمبر الماضي، في وتيرة أبطأ بفارق كبير عن معدل النمو الذي تحقق في تشرين أول/أكتوبر وبلغ 4ر6 بالمئة.

وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يصل معدل النمو السنوي لمبيعات التجزئة 7ر1 بالمئة. وجدير بالذكر أن تشرين ثان/نوفمبر كان ثاني شهر يشهد نموا في مبيعات التجزئة بعد سبعة أشهر على التوالي من التراجع.

ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أن مؤشر أسعار المستهلكين في طوكيو انخفض في كانون أول/ديسمبر للشهر الثالث على التوالي.

وانخفض المؤشر بنسبة سنوية تبلغ 3ر1 بالمئة في كانون أول/ديسمبر، بعد تراجع نسبته 8ر0 بالمئة في تشرين ثان/نوفمبر.

وفي حالة استثناء الأغذية الطازجة، سجل المؤشر انخفاضا بنسبة 9ر0 بالمئة في كانون أول/ديسمبر مقابل تراجع نسبته 7ر0 بالمئة في تشرين ثان/نوفمبر. ويذكر أن هذا هو أكبر تراجع للمؤشر منذ 2010.

وكان من المتوقع أن تنخفض الأسعار بنسبة 8ر0 بالمئة.