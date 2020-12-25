أوروبا تسجل 25 مليون إصابة وأكثر من نصف مليون وفاة بكورونا

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أفادت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية بأن الدول الأوروبية سجلت 25 مليون إصابة وأكثر من نصف مليون وفاة بفيروس كورونا المستجد، تزامنا مع الاستعداد لحملات التطعيم.

ومنطقة أوروبا التي تضمّ 52 دولةً (وتصل إلى الشرق وتشمل أذربيجان وروسيا) هي الأكثر تضرراً في العالم من حيث عدد الإصابات، تليها منطقة الولايات المتحدة وكندا (19,188,172 إصابة) وأمريكا اللاتينية والكاريبي (15,024,469) وآسيا (13,617,004)، حسب تعداد أجرته وكالة الصحافة الفرنسية اليوم الجمعة.

وكانت أوروبا أولى المناطق التي تجاوزت عتبة نصف مليون وفاة في 17 ديسمبر.

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس "خلال هذا العام الفظيع، رأينا التضحيات التي قدمها الكثير من الناس لحماية حياتهم والحفاظ عليها. يجب ألا نضيع هذه التضحيات".

وأضاف في رسالة عبر الفيديو "اللقاحات تقدم الحلّ للخروج أخيراً من هذه المأساة. لكن تلقيح العالم بأسره سيستغرق وقتاً".