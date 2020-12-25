كوريا الجنوبية: المكسيك توافق على زيادة حصص استيراد منتجات الصلب المدرفلة على البارد من سول

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان، اليوم الجمعة، إن المكسيك وافقت على زيادة حصتها من الواردات من منتجات الصلب المدرفلة على البارد في كوريا الجنوبية.



كانت المكسيك أعلنت الشهر الماضي إنها ستستورد 662 ألف طن من ألواح الصلب المدرفلة على البارد في عام 2023، ارتفاعا من 548 ألف طن في 2019 ، وفقا للبيان الذي اوردته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.



وجاءت هذه الخطوة بعد أن قدم نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي كيم جون طلب زيادة حصص الواردات من صفائح الفولاذ المدرفلة على البارد خلال زيارته للدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية في أكتوبر.



يتم إنتاج الألواح المدرفلة على البارد عن طريق معالجة صفائح الفولاذ المدرفلة على الساخن وتستخدم بشكل أساسي في السيارات والأجهزة المنزلية.