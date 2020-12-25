نافالني: اعتقال حليفة سياسية في موسكو مع تصاعد الضغوط على المعارضة

ذكر المعارض الروسي، اليكسي نافالني اليوم الجمعة أنه تم اعتقال حليفة سياسية وثيقة، تدعى ليوبوف سوبول، بسبب دق جرس باب واحد من الضباط الروس، الذي يعتقد أنها حاولت قتله.

وسوبول، وهي محامية في فريق نافالني، الذي يعمل على الكشف عن الفساد بين مسؤولين روس كبار، تمثل صوت المعارضة السياسية في روسيا في السنوات الأخيرة.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن سوبول واجهت اتهاما جنائيا بـ"انتهاك حرمة منزل شخص، من خلال عنف أو تهديد بعنف، بدون تحديد السبب. وعقوبة هذا الاتهام هى السجن لمدةعامين.

وحددت هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية "بي.بي.سي" سوبول بين 100 من أكثر النساء نفوذا في العالم العام الماضي. وحاولت سوبول/33 عاما/ خوض انتخابات مجلس مدينة موسكو في وقت سابق من هذا العام. ولم يتم السماح لها بأن تسجل اسمها كمرشحة. وأثار هذا النزاع احتجاجات واسعة.

ويعتقد نافالني، وهو واحد من اشد المعارضين المحليين، للرئيس فلاديمير بوتين، الذي يتولى المنصب منذ فترة طويلة، أن فرقة إعدام تابعة لهيئة الأمن الوطني الروسية "إف.إس.بي" حاولت قتله قبل خمسة أشهر بمادة نوفيتشوك وهي غاز أعصاب طورها السوفييت.

ونافالني موجود حاليا في المانيا التي تم نقله إليها لعلاجه من عمليةتسميم في روسيا، والقى المسؤوليةعنهاعلى عاتق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين .

من جانبها تنفى السلطات الروسية الضلوع في تسميم نافالني .