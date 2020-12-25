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عبد اللهيان: نتنياهو بلغ نهايته ولا مستقبل للإسرائيليين في المنطقة

رويترز
نشر في: الجمعة 25 ديسمبر 2020 - 7:18 ص | آخر تحديث: الجمعة 25 ديسمبر 2020 - 7:18 ص

أعرب مساعد رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبد اللهيان، عن اعتقاده بأن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بلغ نهايته ولا مستقبل للإسرائيليين في المنطقة".

وفي تصريح له خلال لقائه وفدا من حركة "حماس" في إيران، شدد عبد اللهيان على أن "إيران تعترف بدولة واحدة وهي فلسطين وعاصمتها القدس الشريف".

وأضاف: "كتلة المقاومة ودعم تحرير القدس تعد من أكبر الكتل البرلمانية في إيران التي تحظى بإمكانية مميزة في سياق تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني".

واعتبر عبد اللهيان أن "إسرائيل كيان مفبرك"، مشيرا إلى أن "نتنياهو قد بلغ نهايته ولا مكان للإسرائيليين في المنطقة ومستقبلها".

واعتبر عبد اللهيان أن "محاولات حكام بعض الدول العربية للتطبيع مع إسرائيل مسرحية مثيرة للسخرية وفقاعة ليس إلا".

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