جمارك سفاجا تحبط 4 محاولات تهريب بضائع مختلفة

أحبطت الإدارة العامة لجمارك سفاجا بالتنسيق مع مباحث الميناء، 4 محاولات تهريب لبضائع مختلفة.



وذكرت مصلحة الجمارك، في بيان لها اليوم، أنه تم الاشتباه في 4 ركاب مصريين قادمين من ميناء ضبا السعودي، وبتفتيش أمتعتهم الشخصية تبين وجود 12 منظارا منشأ صيني، و134 ماكينة شحن فوري، و384 شاسيه محمول، و4 هواتف محمول، و404 بطاريات للهواتف المحمولة، و24 كابل شحن، و376 فلتر سجاير، و58 كيلو تبغ، و4 باروكة شعر طبيعي، و192 قطعة مستحضرات تجميل متنوعة.



وأضافت أن قيمة التعويضات الجمركية المستحقة بلغت مليونا و300 ألف و726 جنيها، مشيرة إلى أن عاطف غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 4 محاضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات.