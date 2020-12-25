سانا: الجيش السوري يتصدى لعدوان إسرائيلي بمنطقة مصياف في حماة وسط البلاد

الأكثر قراءة
مجلس الوزراء يسقط الجنسية المصرية عن زوجة الإخواني هشام عبد الله
متحدث الحكومة عن احتمالية اللجوء لحظر تجوال جزئي: كل السيناريوهات مطروحة
نيفين جامع: أي شخص لديه سيارة متقادمة هنغيرهاله شرط العمل بالوقود المزدوج
الحكومة: الغرامة الفورية لمخالفة ارتداء الكمامة أقل بكثير من 4000 جنيه
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل أنت متحمس للحصول على لقاح كورونا بعد طرحه وتداوله؟
نعم
لا
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي في منطقة مصياف بمحافظة حماة وسط البلاد. ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل .