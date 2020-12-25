 سانا: الجيش السوري يتصدى لعدوان إسرائيلي بمنطقة مصياف في حماة وسط البلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سانا: الجيش السوري يتصدى لعدوان إسرائيلي بمنطقة مصياف في حماة وسط البلاد

قوات الجيش السوري
قوات الجيش السوري
أ ش أ
نشر في: الجمعة 25 ديسمبر 2020 - 2:13 ص | آخر تحديث: الجمعة 25 ديسمبر 2020 - 2:13 ص

 أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي في منطقة مصياف بمحافظة حماة وسط البلاد.
ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل .

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