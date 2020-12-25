 لبنان..20 وفاة و2708 إصابات جديدة بكورونا - بوابة الشروق
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لبنان..20 وفاة و2708 إصابات جديدة بكورونا

رويترز
نشر في: الجمعة 25 ديسمبر 2020 - 5:40 ص | آخر تحديث: الجمعة 25 ديسمبر 2020 - 5:40 ص

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 20 وفاة و2708 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد بلغ 1353، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 165933.

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