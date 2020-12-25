جامالي الروسي: غياب أي آثار جانبية لدى 85% من متناولي لقاح سبوتنيك V

أعلن مدير مركز "جامالي" الروسي لأبحاث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة ألكسندر جينتسبورج، أن لقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا لم يسبب أي آثار جانبية لدى 85% من الذين تم تطعيمهم به.

وقال جينتسبورج في تصريحات صحفية، نقلتها وكالة أنباء " نوفوستي" اليوم الجمعة: "لم يتم خلال 3 مراحل من الاختبارات السريرية تسجيل أي آثار جانية لدى 85% من الأشخاص الذين تم تلقيحهم، وهم لا يواجهون أي عوامل إزعاج متعلقة بالتطعيم".

وأضاف: "أن 15% من الأشخاص الذين تناولوا اللقاح سجل عليهم احمرار في نقطة الحقن وصداع خفيف يختفي خلال يوم وانزعاج معين في العضلات"، موضحا أن الأثر الجانبي الأصعب الذي تم رصده هو ارتفاع الحرارة إلى مستوى 38 درجة.

وشدد على أن استخدام هذا اللقاح لا يؤدي إلى أي آثار جانبية خطيرة، مشيرا إلى أن "سبوتنيك V" لا يمثل أي خطر بالنسبة للأشخاص الذين تم تطعيمهم به.

وتبع قائلا: "إن اختبارات سكان العاصمة موسكو، الذين فوق سن الستين، اختتمت قبل عدة أيام وتم اليوم استخلاص نتائجها العلمية وتسليمها إلى وزارة الصحة"، مشيرا إلى أن نتائج هذه الاختبارات جيدة جدا ولا تتخلف عن نتائج الاختبارات التي أجريت على المتطوعين من الفئات العمرية الأخرى خلال المراحل الثلاث لاختبارات اللقاح السريرية.

ورجح مدير مركز "جامالي" أن قرارا سيتخذ في غضون الأيام القليلة القادمة بشأن إمكانية استخدام لقاح "سبوتنيك V" لتطعيم المواطنين فوق سن الـ18 دون أي قيود عمرية.