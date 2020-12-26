وزير التعليم العالي: مستعدون لاستقبال الموجة الثانية من كورونا منذ شهرين

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الدولة مستعدة منذ شهرين لاستقبال الموجة الثانية من جائحة كورونا، لافتًا إلى استقبال 25 مستشفى جامعيا مصابي كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الخميس، أن المستشفيات الجامعية جاهزة بـ523 عناية مركزة، و413 جهاز تنفس صناعي، مشيرًا إلى توفير أقسام بهذه المستشفيات خاصة بعزل الأطفال مصابي كورونا.

وأوضح أن قرار تخصيص أقسام عزل للأطفال، جاء حرصًا من الوزارة على الأطفال الأقل من عمر سنة والذين يكون جهاز المناعة الخاص بهم غير مكتمل النمو، لذلك يصبحوا أكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

وأشار إلى إعداد نموذج افتراضي لإيضاح أعداد مصابي كورونا غير المعلنة، مؤكدًا أن ما يتم رصده من حالات إصابة من قبل وزارة الصحة أقل بكثير من الموجودة في الواقع.

وأكد أن معدلات الزيادة اليومية في إصابات كورونا كبير، متوقعًا أن ذروة الموجة الثانية من كورونا ستكون في يناير المقبل وقد تستمر حتى منتصف فبراير.