المصالحة الروسي: رصد 32 عملية قصف من جانب الإرهابيين في سوريا

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا عن رصده 32 عملية قصف من قبل عناصر تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي في عدة محافظات سورية خلال اليوم الأخير.



وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة اللواء البحري فياتشيسلاف سيتنيك، في بيان اوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الجمعة، إنه تم تسجيل 15 عملية قصف في محافظة إدلب، و12 عملية في اللاذقية و5 في محافظة حماة.



وأضاف أنه لم يتم رصد أي هجمات من قبل الجماعات المسلحة الموالية لتركيا.



يذكر أن روسيا وتركيا اتفقتا في مارس الماضي على إجراءات لوقف التصعيد في محافظة إدلب السورية.



وتتضمن الإجراءات المتفق عليها من قبل الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، وقف إطلاق النار عند خط التماس اعتبارا من 6 مارس وإقامة ممر أمني قرب الطريق "إم-4" وتسيير دوريات روسية تركية مشتركة في الطريق.