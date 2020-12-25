ترحيب مغربي بريطاني بالتطبيق المؤقت للشراكة الثنائية

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رحبت حكومتا بريطانيا والمغرب بالتطبيق المؤقت لاتفاق الشراكة بين البلدين الذي يسري مفعوله اعتبارا من يناير 2021 المقبل، والذي تم توقيعه في 26 أكتوبر 2019 في العاصمة البريطانية لندن.

وذكر بيان مشترك مغربي - بريطاني، أن البلدين تبادلا مذكرات شفهية بهذا الشأن.

وجاء في البيان: "الاتفاق يعيد في سياق العلاقات الثنائية تأكيد مجموع المزايا التي اتفق عليها الجانبان بمقتضى اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي​​​. وبذلك يضمن الاتفاق استمرار التبادلات بين المغرب والمملكة المتحدة ما بعد 31 ديسمبر الجاري".

ولفت إلى أن الاتفاق سيشكل "ضمانة للمقاولات المغربية والبريطانية التي ترتبط بعلاقات اقتصادية وتجارية في كافة قطاعات التعاون".

وستستمر علاقات الاستثمار في إطار الاتفاق بين حكومتي البلدين للنهوض المتبادل بالاستثمارات وحمايتها.

وأضاف البيان: "اتفاق الشراكة الجديد سيشكل دعامة أساسية في توطيد العلاقات بين البلدين في مجالي التجارة والاستثمار".

وأكد البلدان، بهذه المناسبة، انخراطهما في مواصلة تعزيز علاقاتهما وتطوير التعاون بينهما بهدف إقامة شراكة استراتيجية شاملة.