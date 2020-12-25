انتخابات الرئاسة الأمريكية: مخاوف من فوضى بجلسة الكونجرس لإحصاء أصوات المجمع الانتخابي

كشف أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي، أن زعيم الأغلبية الجمهورية بالمجلس، ميتش ماكونيل، سيتواصل مع السيناتور تومي توبيرفيل، للحيلولة دون حدوث فوضى، أثناء فرز أصوات المجمع الإنتخابي في جلسة مشتركة للكونجرس الشهر المقبل.

وذكر السيناتور جون ثون، أن ماكونيل سيخبر توبيرفيل، أن التصويت لوقف عملية إحصاء أصوات المجمع الانتخابي، سيكون تحرك غير مجد، وضار سياسيا.

وأوضح ثون متحدثا عن نوايا توبيرفيل بتعليق إحصاء أصوات المجمع الانتخابي في 6 يناير المقبل: "في نهاية المطاف، ينبغي على كل سيناتور أن يتخذ قراراه في هذا الشأن".

وأضاف: "لكنني أعتقد أن هناك من سيتواصل معه لمعرفة ما الذي سيفعله".

وتابع: "لا نريد سوى معرفة الخطة ليس أكثر". ومضى قائلا: "لقد أدلى (توبيرفيل) ببعض التصريحات العامة حول رفضه عملية احصاء الأصوات".

وقال السيناتور جون ثون: "آمل في النهاية أن يدرك جميع أعضاء مجلس الشيوخ أن هذه الانتخابات يجب أن تنتهي، وأن الوقت قد حان للمضي قدما".

ويدعم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب جهود توبيرفيل، الذي هزم السيناتور جيف سيشنز (في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية ألاباما).

وقال ترامب في مقابلة إذاعية إنه تحدث إلى توبيرفيل حول الطعن على نتائج فرز الأصوات، وبدا السيناتور الجمهوري متحمسا للفكرة.

وأوضح ترامب: "كان متحمسا (توبيرفيل) بشدة للفكرة، مضيفا أن توبيرفيل أعرب عن أمتنانه لدعمي خلال الانتخابات.

ونقل موقع "ذا هيل" الإخبارى الأمريكي عن سيناتور جمهوري، ( لم يسمه) القول إنه يتوقع أن يتواصل ماكونيل مع توبيرفيل، لإقناعه بأن إجبار المجلس على مناقشة شرعية الاصوات الانتخابية في أي ولاية ليست فكرة جيدة.

وأضاف: "أنا متأكد بأن الزعيم (ماكونيل) سيتواصل معه ويتحدث إليه"، لتجنب حدوث فوضى حول نتائج الانتخابات.

ووفقا لموقع "ذا هيل"، نصح كل من ماكونيل، وثون، والسيناتور الجمهوري روي بلنت، الذي سيشرف على التخطيط لحفل التنصيب في 20 يناير المقبل، جميع الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ، بعدم الطعن على تصويت المجمع الانتخابي الشهر المقبل.

وقد صدق مسؤولو الانتخابات في الولايات في جميع أنحاء البلاد بالفعل على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 3 نوفمبر المقبل، وفشل الفريق القانوني لترامب في تقديم أدلة تدعم مزاعمه باحدوث تزوير واسع النطاق، وهو ما رفضته المحاكم رفضا مدويا.

ويعتزم النائب الجمهوري مو بروكس، الطعن على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، عندما يجتمع المجلس في السادس من الشهر المقبل، لإحصاء أصوات المجمع الانتخابي.

وقال عدد من الجمهوريين إنهم سينضمون إلى بروكس. لكنه يحتاج إلى عضو أخر فى مجلس الشيوخ للقيام بذلك لفرض اجراء مناقشة والتصويت فى مجلسي الكونجرس.

وإذا وقع أي سيناتور على اعتراض من أحد النواب على التصويت في ميشيجان وبنسلفانيا وويسكونسن أو أي ولاية متأرجحة أخرى، فإن ذلك سيعلّق الجلسة المشتركة ويرغم كل مجلس على مناقشة هذه المسألة والتصويت عليها بشكل منفصل.