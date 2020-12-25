شهد عام 2020 العديد من الأحداث والتطورات المتلاحقة على المستوى العالمي، منذ أول أسبوع فيه، لدرجة أنه لم يمر شهر واحد في هذا العام دون وقوع حدث عالمي ضخم.



وبدأ العالم عام 2020 بمقتل قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، في واقعة زلزلت المنطقة والعالم كله، ثم دخل على تفشي جائحة فيروس كورونا، مرورًا باحتجاجات ضد العنصرية في غالبية دول العالم، انتهاءً بالمفاجأة الأكبر، وهي خسارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لانتخابات الرئاسة.



وقبل أيام قليلة من انتهاء العام الجاري، نرصد من خلال هذا التقرير أبرز الأحداث التي زلزلت العالم خلال 2020:



مقتل قاسم سليماني

في الثالث من شهر يناير الماضي، استيقظ العالم على نبأ مقتل قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، وعدد من قيادات وأعضاء الحشد الشعبي، بالقرب من مطار بغداد الدولي، إثر غارة أمريكية.

وكان لمقتل قاسم سليماني تداعيات كثيرة هزت المنطقة والعالم، حيث ردت إيران باستهداف عدد كبير من الأهداف الأمريكية في العراق.



سقوط الطائرة الأوكرانية

كان من بين آثار وتداعيات مقتل سليماني، هو حادث سقوط الطائرة الأوكرانية، الذي وقع في الثامن من يناير الماضي، بعد قيام إيران بشن هجوم بالصواريخ الباليستية على أهداف أمريكية، أسفر عن تحطم طائرة بوينج 737 تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية، بعد إقلاعها من طهران، ومصرع جميع من كانوا على متنها وعدد 167 راكبًا، بالإضافة إلى تسعة أفراد من طاقمها.

ومن جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، مسؤوليته الكاملة عن الحادث، مبررًا فعلته بأنه تم إسقاطها عن غير قصد، بالتزامن مع إطلاق صواريخ على قواعد تضم أهداف أمريكية في العراق.



تفشي فيروس كورونا

على الرغم من ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ووهان الصينية في شهر ديسمبر عام 2019، إلا أن تداعيات هذا الفيروس لم تبدأ في الظهور بشكل واضح في العالم سوى في نهاية شهر يناير، عندما بدأ في الانتشار بعدد كبير من دول العالم.

وفي 11 مارس، أعلنت منظمة الصحة العالمية بشكل رسمي تصنيف فيروس كورونا بالجائحة، بعد إصابة مئات الآلاف به، لتتجه بعدها غالبية دول العالم إلى فرض إغلاق عام؛ للحد من تفشي الفيروس.



مقتل جورج فلويد

في الوقت الذي كان فيه العالم منشغلًا بالحرب ضد فيروس كورونا، اندلعت أزمة كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، كان بطلها مواطن أمريكي من أصحاب البشرة السمراء، يُدعى جورج فلويد.

وقتل جورج فلويد، في 25 مايو الماضي، بمدينة منيابوليس في ولاية مينيسوتا الأمريكية، تحت أقدام أحد رجال الشرطة، الذي جثم بركبته فوق رقبته لمدة ست دقائق كاملة، في الوقت الذي كان يستغيث فيه فلويد: «لا أستطيع التنفس»، ليفقد الوعي ويلفظ أنفاسه الأخيرة.

وكان لحادث مقتل جورج فلويد، تداعيات ضخمة، حيث اشتعلت مظاهرات حاشدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، امتدت إلى عدد كبير من دول العالم، تنديدًا بالعنصرية.



خسارة ترامب لانتخابات الرئاسة

أما الزلزال الأكبر الذي هز العالم في 2020، كان ذلك الزلزال السياسي الذي وقع في الولايات المتحدة الأمريكية، في شهر نوفمبر الماضي، خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية، التي تنافس بها كل من مرشح الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، ومرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن.

وانتهت هذه الانتخابات بإعلان فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، في مفاجأة غير متوقعة، كتبت نهاية ترامب في البيت الأبيض.



ظهور سلالة جديدة من كورونا

في الوقت الذي بدأ فيه العالم يتنفس الصعداء بعد التوصل إلى لقاحات قيل أنها فعالة وآمنة لمواجهة فيروس كورونا، خرجت السلطات الصحية في بريطانيا، لتفاجئ العالم بظهور سلالة جديدة من الفيروس أسرع انتشارًا من الأولى.

وتسبب الإعلان البريطاني بخروج هذه السلالة الجديدة عن السيطرة، في حالة من الرعب والفزع في غالبية دول العالم، التي سارعت بتعليق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة، لحين اتضاح الرؤية، لتعامل بريطانيا بذلك معاملة الصين في بداية الأزمة.