صلاح عبدالله يدعم وائل الإبراشي بعد إصابته بكورونا: هتولع فيه وتحرقه بعزيمتك

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دعم الفنان صلاح عبدالله، صديقه الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة" عبر فضائية "الأولى المصرية"، بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا.

ونشر صلاح عبدالله صور له مع "الإبراشي"، وعلق قائلا: "ألف سلامة ياصاحبي.. انت أقوى منه ياوائل، هتولع فيه وتحرقه بعزيمتك وحبك لشغلك يا إبراشي وهترجعلنا سريعاً بإذن الله".

وكان وائل الإبراشي قد أعلن إصابته خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية الأولى، قائلا: "تحليل الدم أثبت أصابتي كورونا.. وبدأت الاعراض خفيفة وخدتها بجدية وكل ما نكسب الوقت بيبقى أحسن.. وبتعامل مع المرض أنه محنة.. وبتعامل معاها بإيجابية.. ولكن إن شاء الله هننتصر على فيروس كورونا".