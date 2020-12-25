ليالى أضواء الصعيد تقدم ندوات شعرية بقصور ثقافة سوهاج

قال الكاتب محمد نبيل، وكيل وزارة الثقافة رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، إن ليالى أضواء الصعيد تواصل تقديم ندوات شعرية بقصور ثقافة سوهاج، حيث نفذ قصر ثقافة طما أمسية شعرية وأدبية وفنية كبرى.



شارك في الندوات، نخبة من كبار شعراء أسيوط وسوهاج وطهطا وطما بمقر قصر ثقافة طما،

وقدم الأدباء والشعراء قصائد فى حب الوطن ومحاربة الفكر المتطرف وتعزيز قيم الانتماء، في إطار الاهتمام بنشر الوعى الثقافى وإثراء الساحة الأدبية والفنية لمركز ومدينة طما واكتشاف المواهب الشابة والصاعدة من أبناء طما.



وأضاف أن الأمسية الشعرية والأدبية، بقصر ثقافة طما، شارك فيها نخبة من كبار شعراء أسيوط وسوهاج وطهطا والمراغة وطما بمقر قصر ثقافة طما منهم، أحمد محمد حسن شافع، صبره سالم صبره ، دعاء جمال على، محمد محمدين محمد، محمد أحمد محمد، عبد الحميد سيد أبوزيد، عبد الحافظ يس محمد، عاصم موسى أحمد، على أبو سراج، أحمد بدران، عبد الرحمن حسنى سليمان، شريف صبحي ماضى، إبراهيم وحيد فوزى، منى عبد العزيز.



وأشار نبيل إلى أن تلك الندوات تأتى فى إطار تحقيق الدور والرسالة الثقافية لأهالى صعيد الوطن ومع الالتزام بتعليمات رئاسة الوزراء فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية فى إطار توجيهات وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.