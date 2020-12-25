السعال أو الكحة عرض قد يقلقك تكراره لكنك قد تتجاهله خاصة إذا لم يصاحبه ارتفاع فى درجة الحرارة أو أى مظاهر أخرى فى البداية.

< أول أعراض سرطان الرئة هو السعال.

< إذا استمر السعال بلا سبب واضح لأكثر من ثلاثة أسابيع يجب استشارة الطبيب والبدء فى إجراء الاختبارات اللازمة.

< سرطان الرئة أنواع مختلفة وغالبا ما يؤدى للوفاة إذ يتم تشخيصه فى حالة متأخرة.

< لسرطان الرئة أعراض أخرى تشير إليه.

ــ سعال مزمن يزداد سوءا بمرور الوقت.

ــ تكرار إصابة الرئات بعدوى ميكروبية متكررة.

ــ سعال ممتزج بالدم.

ــ ألم فى الصدر وضيق فى التنفس.

ــ الشعور بالتداعى والإجهاد دون تبرير واضح.

ــ تناقص مطرد فى الوزن بلا سبب معروف.

ــ آلام مبهمة فى منطقة الصدر والأكتاف لا علاقة لها بجهد يبذل أو طعام يؤكل أو أى أوضاع النوم.

قد تجتمع تلك الأعراض أو قد يغيب بعضها ويظهر البعض الآخر لكنه يظل التحذير الذى تطلقه هذا الأسبوع وزارة الصحة البريطانية حيث يغتال سرطان الرئة ما يزيد على ٢٨٠٠٠ من مواطنيها كل عام ويعد السبب الأول للوفاة فى إنجلترا «إذا كنت فى الخمسين من عمرك أو أكبر لا تتجاهل سعالا مزمنا، الجأ لطبيبك فورا. السرطان يمكن الشفاء منه إذا رصدته فى وقت مبكر».