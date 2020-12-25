التنسيق الحضاري ينتهي من تطبيق خاصية QR للوحات حكاية شارع

انتهى الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، من تطبيق خاصية «QR Code»، على لوحات مشروع حكاية شارع بمنطقتي القاهرة الخديوية والزمالك.



وكذلك بالتزامن مع الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات المشروع وإطلاق الموقع الرسمي للمشروع www.streetstory.gov.eg. حيث تم تنفيذ المشروع بعدد 110 بشوارع القاهرة الخديوية والزمالك وجاردن سيتي ومصر الجديدة والقاهرة التاريخية.



جدير بالذكر إن الجهاز يعمل حاليا بالمرحلة الثالثة للمشروع بمحافظة الاسكندرية ، حيث من المقرر تنفيذ المشروع بعدد ٥٠ شارع من شوارع الإسكندرية التراثية.

فيما أكد المهندس محمد أبو سعده أن المرحلة القادمة ستشهد إطلاق المشروع الرابع من مشروعات مبادرة ذاكرة المدينة، وذلك بالبدء في تنفيذ الجولات التراثية بشوارع المناطق ذات القيمة واول جولة ستكون في جزيرة الزمالك ، حيث سبق وأن قامت المبادرة بتنفيذ مشروعات "عاش هنا" "حكاية شارع" "سلسلة إصدارات ذاكرة المدينة". وأخيرا يأتي مشروع الجولات لاستكمال مساعي الجهاز في تعزيز القيمة لمختلف المناطق التراثية في مصر.