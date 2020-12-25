أكد إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، استمرار شن حملات الإزالة المكبرة بنطاق المحافظة والمتابعة الدورية، لتنفيذ قرارات الإزالة، مع استمرار أعمال الإزالة في المهد لأى تعديات أو مخالفات بنائية جديدة لردع المخالفين في شروط البناء والمتعدين على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

وشدد المحافظ - في تصريح اليوم - على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع مديرية الزراعة بمواصلة التصد بكل حسم للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واستمرار اتخاذ الإجراءات القانونية لردع المخالفين والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات أو مخالفات في المهد حفاظا على الرقعة الزراعية تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية.

من جانبه قال المهندس أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية إنه تم شن حملة إزالات مكبرة بنطاق المحافظة، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية والمعنية، أسفرت عن تنفيذ 3 حالات إزالة فورية بمساحة إجمالية 315 مترا مربعا بما يعادل قيراطا و20 سهما، حيث تم تنفيذ إزالة فورية لحالة تعد على الأراضي الزراعية بناحية العجايزة بقويسنا على مساحة 90 مترا بما يعادل 12 سهما عبارة عن تشوينات طوب أبيض حجري، كما تم إزالة فورية لحالتين تعد على الأرض الزراعية بناحية منشأة دملو وكفر الشيخ إبراهيم بقويسنا بمساحة 316 مترا مربعا، وحالة بحوض قراقيش جدايل بمساحة 150 مترا بناحية قويسنا.

وأضاف أن الحملة أزالت حالة تعد بناحية دروة بأشمون على مساحة 180 مترا مربعا، فضلا عن إزالة حالة تعد بناحية البتانون بشبين الكوم بمساحة 45 مترا مربعا عبارة عن كشك خشب وتشوينات وبوابة حديدية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.