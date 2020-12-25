مسؤولون: ارتفاع حصيلة قتلى مجزرة بني شنقول قماز بإثيوبيا إلى 207

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ذكر مسؤولون اليوم الجمعة أن عدد الأشخاص الذين قتلوا في مجزرة في غرب إثيوبيا ارتفع إلى 207 أشخاص.

ونقل مكتب الاتصالات في مقاطعة بولين كاونتي في إقليم بني شنقول قماز زيادة الأعداد عن نقطة قيادة أقيمت في المنطقة. وأظهر المكتب صورا لمقبرة جرى فيها دفن الضحايا بشكل جماعي.

وفي البداية كانت منظمة العفو الدولية قد قالت إن مئة مدني قتلوا على يد مهاجمين مسلحين فجر الثلاثاء.

وذكرت حكومة إقليم بني شنقول قماز أمس الخميس أن الجيش قتل نحو 42 رجلا كانوا وراء الهجوم، مضيفة أنه جرى احتجاز خمسة مسؤولين بارزين من المنطقة.

وأضافت المنظمة أن المهاجمين تعقبوا أفرادا من قوميات الأمهرة والأورومو وشيناشا في منطقة بنيشنقول-قماز. وتعرض الأشخاص للطعن وإطلاق النار وإضرام النيران في المنازل.

وتحدثت تقارير عن أن الهجوم له دوافع عرقية.

وقال منسق السياسية الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان بالنيابة عن التكتل إنه يجب أن يتم التحقيق بشكل مستقل في تقارير عن وقوع أعمال عنف عرقية ومزاعم أخرى بانتهاكات حقوق الإنسان.

وأضاف بوريل أن الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب الأزمة في إثيوبيا، ويعبر عن القلق بشأن الوضع الإنساني، واصفا تقارير تتحدث عن تورط مستمر لفاعلين غير إثيوبيين بالمقلقة.

ومنذ سبتمبر، يتعرض أفراد مجتمعات الأمهرة والشيناشا والأرومو والأجيو في الإقليم للعديد من موجات عنف.

وتتزايد التوترات بين الجماعات العرقية في إثيوبيا في عهد رئيس الوزراء آبي أحمد الذي يتولى السلطة منذ عام 2018.

وشنت إثيوبيا عملية عسكرية على إقليم تيجراي الواقع شمالي البلاد في نوفمبر.

وتم الإعلان عن إنهاء الصراع من جانب آبي مطلع ديسمبر الجاري، على الرغم من تقارير تتحدث عن جيوب لا يزال القتال فيها مستمرا.