سلاح الجو الإسرائيلي ينشر تهنئة غريبة بعيد الميلاد قبيل قصف سوريا

نشر سلاح الجو الإسرائيلي، صورة تبدو غريبة، للتهنئة بعيد الميلاد قبيل شنه غارات جوية على سوريا.

وأظهرت الصورة، التي نشرها سلاح الجو عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات المصغرة «تويتر»، أمس الخميس، عربة «سانتا كلوز»، إلا أن المفارقة أن هذه العربة التي تجرها الغزلان، تجرها أيضا طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، وذلك حسبما وصفه موقع «روسيا اليوم».

ونشرت هذه المعايدة قبيل شن الجيش الإسرائيلي لغارات جوية على منطقة مصياف السورية بريف حماة الغربي، والتي استهدفت مستودعات تتمركز فيها مليشيات إيرانية وأدت إلى مقتل تسعة أشخاص، وفقًا لما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان.

Hold on tight, Santa 🎅



Merry Christmas from the IAF to all those celebrating around the world! pic.twitter.com/1Y9legKV0K