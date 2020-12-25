اليابان ترحب بالاتفاق التجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي لفترة ما بعد بريكست

رحبت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، باتفاق التجارة الحرة لفترة ما بعد مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي (بريكست) الذي عقد أمس قبل حلول الموعد النهائي للخروج نهاية الشهر الجاري.

وقال وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، في تصريحات نقلتها صحيفة (ماينيتشي) اليابانية، إن الحكومة ترحب بالتوصل لهذا الاتفاق لأنه أدى إلى تجنب مسائل مثل فرض تعريفات جمركية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، ما كان سيؤثر بشكل خطير على الاقتصاد العالمي.

وأضاف موتيجي أن اليابان ستراقب تنفيذ الاتفاق عن كثب وستستمر في تبادل المعلومات وتقديم الدعم للشركات اليابانية الموجودة في بريطانيا وأوروبا للحفاظ على عملها بشكل سلس.

من جهته، قال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني هيروشي كاجياما إن اليابان تتوقع من البرلمانين الأوروبي والبريطاني أن يتخذا الإجراءات الضرورية بسرعة للتصديق على الاتفاق.

وتوصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، أمس الخميس، إلى اتفاق تجارة حرة في خطوة تضمن استمرار التجارة في البضائع بدون الخضوع لتعريفات جمركية أو حصص حتى عقب انتهاء الفترة الانتقالية المقررة لخروج بريطانيا من الاتحاد 31 ديسمبر الجاري.