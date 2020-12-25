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أشاد أنطونيوس دينتاكيس لاعب فولوس، بزميله عمرو وردة، الذي سجّل هدف فريقه الثاني خلال مباراة أيك أثينا الأخيرة.

فولوس خرج متعادلا أمام مضيفه أيك أثينا بهدفين لكل طرف، مباراة تألق فيها وردة وسجّل الهدف الثاني بضربة رأسية.

وقال دينتاكيس في تصريحات نقلها موقع «متروسبورت» اليوناني: «وردة يمتلك شخصية مميزة، نشعر بوجوده في غرفة خلع الملابس».

وأضاف لاعب فولوس: «لقد ساعدنا كثيرا منذ انضمامه، يمتلك موهبة كبيرة».

وسُئل دينتاكيس عن لقطة طريفة شهدتها مباراة أيك أثينا وفولوس، عندما ظهر أخيليس بولوس، رئيس ناديه مناديًا وردة بلفظ «حبيبي» من المدرجات.

وقال دينتاكيس: «رئيسنا شخص عاطفي، هذه هي شخصيته، إنه يريد مساعدة الفريق بقدر استطاعته».

وأتم: «ليس لدي أي فكرة عما قاله لـ وردة، لكن من الواضح أنه وجّه إليه بعض التعليمات».