المرصد السوري: 6 قتلى على الأقل في العدوان الإسرائيلي على سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الجمعة بمقتل ما لايقل عن ستة مقاتلين من الميليشيات المتحالفة مع إيران في هجوم صاروخي نفذته إسرائيل على محافظة حماة السورية.



وذكر المرصد، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، أن الهجوم الصاروخي الإسرائيلي أسفر كذلك عن تدمير مستودعات ومرافق لتصنيع الصواريخ تابعة لميليشيات موالية لإيران.



وأعلنت وكالة الأنباء السورية (سانا) في وقت سابق أن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت فجر اليوم الجمعة لعدوان إسرائيلي عبر رشقة صواريخ باتجاه منطقة مصياف بريف حماة، شرقي وسط البلاد، مشيرة إلى أن معظم الصواريخ المعادية تم إسقاطها.



ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إنه في "تمام الساعة الثانية عشرة و40 دقيقة من فجر هذا اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا بتوجيه رشقة صواريخ من شمال مدينة طرابلس اللبنانية باتجاه منطقة مصياف بريف حماة الغربي وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها".



ولم تذكر سانا وقوع أي إصابات أو أضرار نتيجة الهجوم.



كما لم ترد أي تصريحات إسرائيلية تؤكد أو تنفي هذا الهجوم.



ونفذت إسرائيل أكثر من 30 غارة جوية ضد أهداف في جميع أنحاء سورية حتى الآن خلال العام الحالي، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.



ويُنظر إلى الهجمات الإسرائيلية في سوريا التي مزقتها الحرب على أنها محاولة لمنع إيران، حليف رئيسي للرئيس السوري بشار الأسد، من تعزيز نفوذها العسكري في المنطقة.