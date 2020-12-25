الشرطة الأمريكية تؤكد أن انفجار مدينة ناشفيل متعمد

وقع انفجار وصف بـ"الكبير" في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية، في وقت مبكر من صباح الجمعة، قالت شرطة المدينة إنه كان "متعمدا"، فيما ذكرت تقارير إعلامية أنه أدى إلى إصابة 3 أشخاص على الأقل.



وأوضحت شرطة ناشفيل أن الانفجار كان "متعمدا"، مضيفة عبر تويتر: "الانفجار وقع الساعة 6:30 صباحا وسط المدينة، وهو مرتبط بسيارة. فتحنا تحقيقا بالحادثة مع الشركاء الفدراليين"، وفقا لموقع سكاي نيوز عربية الإخباري.



وذكرت وسائل إعلام محلية، أن ما لا يقل عن 3 إصابات وقعت إثر الانفجار، لافتة إلى تخوف السلطات من وجود سيارة مفخخة أخرى.



ورجح حاكم ولاية تينسي، بيل لي، أن يكون العمل متعمدا، قائلا إن عناصر الشرطة المحلية والفدرالية "يقومون بواجباتهم على الأرض".



في غضون ذلك، قال عمدة مدينة ناشفيل، جون كوبر، إن 20 مبنى على الأقل لحقت به أضرار من جراء الانفجار الذي هز وسط المدينة. وكإجراء احترازي، تم تعطيل خدمة النقل العام في ناشفيل.



وقال مواطنون إنهم شعروا بالانفجار في أنحاء كثيرة من مقاطعة ديفيدسون، في حوالي الساعة 6:30 صباحا بتوقيت الولاية. وأوضحت شرطة المدينة أنها فتحت تحقيقا لمعرفة سبب الانفجار.