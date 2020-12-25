 إبراهيم عيسى: مررت بتجربة كورونا.. وعزلت نفسي وحيدا على سطح بيتنا 10 أيام - بوابة الشروق
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إبراهيم عيسى: مررت بتجربة كورونا.. وعزلت نفسي وحيدا على سطح بيتنا 10 أيام

إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى
أمل محمود
نشر في: الجمعة 25 ديسمبر 2020 - 10:18 م | آخر تحديث: الجمعة 25 ديسمبر 2020 - 10:19 م

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إنه أصيب بكورونا في وقت سابق، موضحًا أنه خضع للعزل المنزلي لمدة 10 أيام، مضيفًا: «عزلت نفسي لوحدي على سطوح بيتنا 10 أيام».

واستنكر خلال تقديمه لبرنامجه «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الجمعة، إنكار البعض خطورة فيروس كورونا، قائلًا: «اللي شجاع يروح يتفرج على المستشفيات».

ووصف منكري خطورة فيروس كورونا، ودعاويهم لعدم الالتزام بالكمامات بأنها نابعة من جهلهم، مستشهدًا بقول الأبنودي «ربنا رزقه بجهل غنيه عن كل العلم».

ونبه من خطورة فيروس كورونا، معقبًا «لم ينج أحد من الكورونا معروفا أومغمرورا أو عاديا».

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