محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بعدد من المشروعات الخدمة

عقد عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، اجتماعا، لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الجارى تنفيذها بمحافظة بورسعيد، بحضور الدكتور محمد الغندور استشاري المحافظة والشركات المنفذة للمشروعات.

واستعرض الغضبان، خلال الاجتماع، معدلات التنفيذ الأخيرة لعدد من المشروعات الجارية، والتى تتم فى العديد من القطاعات بأحياء المحافظة فى إطار التنمية الشاملة التى تشهدها المحافظة فى الآونة الأخيرة، منها مجمع مواقف السيارات الجديد وشارع البترول والرحاب.

وأكد محافظ بورسعيد التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية بالتنفيذ، والمتابعة أول بأول للموقف التنفيذى للمشروعات، مشددا على تذليل كافة العقبات التى تساهم فى سرعة إنجاز الأعمال الجارية.