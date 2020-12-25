نيوزويك: قلق في البنتاجون بشأن تصرفات ترامب في آخر أيام رئاسته

ذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، أمس الخميس، إن قادة وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" والقيادة العسكرية في العاصمة الأمريكية في حالة تأهب قصوى وقلقون بشأن ما قد يفعله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأيام الأخيرة من توليه منصبه.



وأوضحت المجلة في تقرير لها أن كبار الضباط ناقشوا ما سيفعلونه إذا أعلن الرئيس الأحكام العرفية، على الرغم من أنه "أمر مستبعد".



وذكرت المجلة، نقلاً عن مصادر عسكرية أمريكية أن القيادات العسكرية المسؤولة عن العاصمة واشنطن تشارك في تخطيط سري لحالات الطوارئ، حال استدعاء الجيش للحفاظ على النظام المدني، أو استعادته خلال فترة المرحلة الانتقالية والتنصيب.



ونقلت "نيوزويك"عن مصدر عسكري أمريكي، رفض الكشف عن اسمه، إن الخطط أبقيت بعيداً عن مرأى ومسمع البيت الأبيض، والموالين لترامب في البنتاجون خوفاً من إيقافها".



وقال مسؤول عسكري كبير سابق، طلب عدم الكشف عن هويته، يعمل حالياً كمتعاقد مع وزارة الدفاع يقدم المشورة لكبار القادة: "لقد ارتبطت بالجيش لأكثر من 40 عاماً، ولم أشاهد مطلقاً المناقشات التي تجري الآن، والحاجة إلى مثل هذه المناقشات".



ونوهت المجلة الأمريكية إلي اتفاق 6 من الضباط في مناصب مماثلة على أنه "على الرغم من عدم وجود أي فرصة بأن تتدخل القيادة العسكرية في أي مخطط لإحداث أي تغيير مرتبط بالانتخابات، لكنهم قلقون من تورط الجيش في أزمة من صنع ترامب، لا سيما إذا حاول الرئيس ترامب حشد ميليشيات خاصة وقوات شبه عسكرية موالية له في محاولة لتعطيل انتقال السلطة وجلب العنف إلى العاصمة".



من جانبه، أوضح قاضى عسكري أمريكي سابق أن "الرئيس ترامب يتمتع في الواقع بسلطات طوارئ غير مسبوقة بسبب فيروس كورونا"، مضيفا أنها "سلطات قد تقنعه خاصة إذا استمع إلى بعض مؤيديه، بأنه يتمتع بسلطات مطلقة، وأنه فوق القانون". وتابع: "لكن الأحكام العرفية هي المنظور الخاطئ للتفكير في المخاطر المقبلة".



ومضى قائلا أنه "على الرغم من أن مثل هذا الإعلان الرئاسي قد ينبثق عن أمره بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، لكن العنصر الأساسي المفقود هو الجانب العسكري من خلال مشاركة وتواطؤ مجموعة من الضباط الذين قد يدعمون الخطوة غير القانونية للرئيس الأمريكي".



وكان وزير الجيش الأمريكي رايان مكارثي، ورئيس أركان الجيش الجنرال جيمس ماكونفيل قالا في بيان مشترك قبل أسبوع أنه: "لا دور للجيش في تحديد نتيجة الانتخابات الأمريكية". كما نفى ترامب التقارير المتعلقة بمناقشة الأحكام العرفية، ووصفها بأنها "أخبار مزيفة''.