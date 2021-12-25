رايولا يحدد وجهة مدافع يوفنتوس المقبلة وتشيلسي يترقب

كشف وكيل اللاعبين الشهير مينو رايولا، إن الدوري الإنجليزي الممتاز يمكن أن يكون الوجهة التالية لماتياس دي ليخت موكله ومدافع يوفنتوس، وفقًا لشبكة «لو 10 سبورت» يعتبر نجم البيانكونيري من أكثر المدافعين طلبًا في أوروبا في الوقت الحالي.

وكان ماتياس دي ليخت أحد أفضل لاعبي يوفنتوس أداءً هذا الموسم، وشارك المدافع البالغ من العمر 22 عامًا في 20 مباراة مع السيدة العجوز هذا الموسم وسجل هدفًا.

ويتطلع دي ليخت الآن إلى الانضمام إلى فريق الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية، وبحسب ما ورد قرر وكيل المدافع البالغ من العمر 22 عامًا خطوته التالية في صيف عام 2022.

وأبدت مجموعة من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز اهتمامًا بالمدافع الهولندي، بما في ذلك مانشستر يونايتد وتشيلسي ومانشستر سيتي، ويبدو مستقبله في يوفنتوس غير مؤكد في الوقت الحالي، وتحدث مينو رايولا أيضًا عن انتقاله إلى بعض عمالقة أوروبا بصرف النظر عن التحول إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشار رايولا إلى أن الخطوة التالية لماتياس دي ليخت يمكن أن تكون إما إلى الدوري الإنجليزي الممتاز أو إلى أندية أخرى مثل باريس سان جيرمان أو ريال مدريد أو برشلونة.

ولن يكون دي ليخت رخيصًا لأي نادٍ يقرر التوقيع معه الصيف المقبل، فوفقًا لـ «ترانسفير ماركت»، تبلغ قيمة المدافع البالغ من العمر 22 عامًا حاليًا 70 مليون يورو.