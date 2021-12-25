قال شاهد من رويترز إن قوات الأمن السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في العاصمة السودانية الخرطوم يوم السبت وذلك خلال مشاركة معارضين للحكم العسكري في مسيرة صوب قصر الرئاسة، كما قُطعت خدمات الإنترنت في المدينة.

وتمثل احتجاجات اليوم عاشر مظاهرة كبيرة منذ انقلاب 25 أكتوبر تشرين الأول مع استمرار الاحتجاجات حتى بعد إعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه يوم 21 نوفمبر تشرين الثاني، ويطالب المحتجون بعدم تولي الجيش أي دور في الحكومة خلال المرحلة الانتقالية حتى إجراء انتخابات حرة.

وقال شاهد ثان من رويترز إن محتجين في أم درمان على الضفة الأخرى لنهر النيل قوبلوا بالغاز المسيل للدموع يوم السبت على مسافة نحو كيلومترين من جسر يربط المدينة بوسط الخرطوم.

وقال الشاهدان إنه تم تعطيل خدمات الإنترنت في العاصمة وأغلق جنود الطرق. وأضاف الشاهدان إن السكان لم يتمكنوا أيضا من إجراء أو استقبال المكالمات المحلية.

ورغم انقطاع الإنترنت استطاع سكان الوصول إلى مواقع للتواصل الاجتماعي ونشروا منشورات اشتملت على صور لاحتجاجات في عدة مدن أخرى من بينها مدني وعطبرة.

وذكر الشاهدان أن الجنود وقوات الدعم السريع الذين انتشروا بأعداد كبيرة أغلقوا الطرق المؤدية إلى الجسور التي تربط بين الخرطوم ومدينة أم درمان على الجانب الآخر من نهر النيل.

وقالت وكالة السودان للأنباء، وهي الوكالة الرسمية للبلاد، إن ولاية الخرطوم أغلقت الجسور مساء الجمعة ترقبا للاحتجاجات.

وذكرت الوكالة نقلا عن لجنة تنسيق شؤون أمن الولاية "الخروج عن السلمية والاقتراب والمساس بالمواقع السيادية والاستراتيجية بوسط الخرطوم مخالف للقوانين وسيتم التعامل مع الفوضى والتجاوزات مع التأكيد على حق التظاهر السلمي".

وهتف المحتجون في الخرطوم احتجاجا على قطع الإنترنت وإغلاق الطرق. كما هتفوا ضد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قائد الجيش ورئيس المجلس السيادي السوداني.

وقال شاهد ثالث من رويترز إن المحتجين رددوا الهتافات أيضا عندما أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع عليهم.

وقال مسؤول كبير في إحدى شركات مزودي خدمة الإنترنت في السودان لرويترز إن انقطاع الخدمات جاء بعد قرار من الهيئة القومية للاتصالات التي تشرف على القطاع.

وحث الممثل الخاص للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرثيس السلطات السودانية على عدم الوقوف في طريق المظاهرات المزمعة يوم السبت.

وقال "حرية التعبير حق من حقوق الإنسان. وهذا يشمل الوصول بلا أي عوائق إلى الإنترنت. وطبقا للمعاهدات الدولية يجب ألا يُلقى القبض على أحد لاعتزامه الاحتجاج سلميا".

ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من الجيش.

كان منظمو الاحتجاجات قالوا إن مسيرة يوم السبت ستشمل المرور بالقصر الرئاسي، لكن الاحتجاجات ستنتهي في الخامسة مساء (1500 بتوقيت جرينتش).

وفي دارفور طلب الحاكم مني مناوي من المواطنين الكف عن نهب مكاتب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في وقت متأخر يوم الجمعة. وقالت مصادر لرويترز إن أصوات أعيرة نارية دوت في المكاتب صباح يوم السبت.

ونظم الآلاف مسيرة يوم الأحد الماضي إلى القصر الرئاسي وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت والأعيرة النارية لتفريق المحتجين الذين حاولوا بدء اعتصام.

وذكرت لجنة أطباء السودان المركزية أن 48 شخصا قُتلوا في قمع قوات الأمن للاحتجاجات منذ الانقلاب.