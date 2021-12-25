دمياط ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية، وموجة الطقس السيئ التي تتعرض لها المحافظة، متمثلة في موجة البرد الشديدة التي تتعرض لها دمياط.

وشددة "المحافظ" في بيان صادر عنها اليوم، على ضرورة التأكد من جاهزية كافة المعدات وفرق الطوارئ لمواجهة أي أحداث قد تنتج عن هذه الموجة، مشيرة إلى ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة بالتعاون مع جميع الأجهزة، ومراجعة أعمدة الكهرباء حفاظًا على سلامة المواطنين.

وأوضحت أنه يتم متابعة الموقف لحظة بلحظة من خلال غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى التأكيد على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني؛ سرعة التعامل مع أي موقف طارئ قد يحدث، نتيجة موجة الطقس السيئ ونشاط حركة الرياح.

وكانت محافظة دمياط تعرضت لطقس سيئ، متمثلا في برودة شديدة في الطقس صاحبها سقوط أمطار بعدد من مدن المحافظة، وعلى إثر ذلك أصدرت جمعية الصيادين بعزبة البرج قرارها باستمرار غلق بوغاز عزبة البرج ومنع المراكب من الخروج إلى رحلات الصيد لحين تحسن الأحوال الجوية.