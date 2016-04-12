روت الراقصة دينا، عن تفاصيل بدايتها ودراستها حيث أنها خريجة كلية الأداب قسم فلسفة، وماجيستير في فلسفة المسرح اليوناني، مشيرةً إلى أن والدها يعمل مهندس لاسلكي، بجانب عمل والدتها في سفارة الهند في روما، و انفصلا أثناء اتمامها الـ 5 سنوات.

وأضافت خلال لقائها نع الإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج "واحد من الناس"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الجمعة، أنها من عشاق الفنان أحمد زكي وكان من المقرر أن تجسد البطولة أمامه في فيلم "مستر كارتيه" إلا أن المخرج محمد خان استبدلها بممثلة أخرى، لافتةً إلى أن والدها كان يرفض التحاقها بالتمثيل لذلك تزوجت من زميلها في فرقة رضا للفنون على الرغم من فارق السن الكبير بينهما.

واستكملت، أنها ذهبت إلى المأذون برفقة زميلها لاتمام عقد الزواج بدون معرفة والدها، بعد أن تركت المنزل، وظل والدها لا يتحدث معها لمدة عامين بسبب رفضه لفكرة الرقص الشرقي على الرغم من موافقة والدتها، مضيفةً أنها أطلق عليها لقب «الراقصة حافية القدم» وهو من أحب الألقاب إليها.

وتابعت، أنها تحب الرقص بدون أحذية حيث تشعر أنها بالقرب أكثر من الطبيعة والحرية، لافتةً إلى أنه قد تم تدوين كتاب على شخصيتها في كل من فرنسا و المانيا و أمريكا عن الرقص الشرقى و شعرت بطعم النجاح عندما رأت هذا الكتاب، وأيضًا شعرت بالنجاح عندما رقصت في أوبرا شينجهاى على الرغم من عدم معرفة أحد هذا في مصر.

وعن محاولتها الانتحار أوضحت دينا، أنها كانت ضعيفة الإيمان وحاولت الانتحار في الثانوية ولم ترى الأمور بمنظور صحيح لذلك اتجهت لهذا الفعل، لافتةً إلى أنها كانت تعتقد وفاة والدتها على الرغم من أنها على قيد الحياة وظلت فترة طويلة تعتقد هذا، حتى علملت شقيقتها أنها على قيد الحياة، والتى تربت على يدها هى زوجة والدها.