خمود بركان لا بالما بإسبانيا في عيد الميلاد

تلقى سكان جزيرة لا بالما الإسبانية هدية جديرة بالتذكر في عيد الميلاد اليوم السبت، حيث انتهى ثوران البركان الذي ظل يقذف أنهارا من الحمم لثلاثة أشهر في الجزيرة.

وخمد البركان، الذي بدأ في الثوران في الجزيرة الواقعة بالمحيط الأطلسي في 19 أيلول/ سبتمبر، فجأة مساء 13 كانون أول/ ديسمبر. ولم يتم رصد أي ثوران تصدعي أو نشاط زلزالي كبير منذ ذلك الحين.

وذكرت لجنة "بيفولكا" المحلية للطوارئ اليوم السبت أن الخبراء واثقون أن البركان خمد مجددا، نظرا لتوقف نشاطه لأكثر من 10 أيام.

ووصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الأمر بأنه "أفضل هدية في عيد الميلاد".

وكتب عبر موقع تويتر: "أتوجه بالتقدير لشعب لا بالما. سنواصل العمل معا،من خلال جميع المؤسسات لإعادة إطلاق جزيرة لا بالما الرائعة وإصلاح الأضرار".