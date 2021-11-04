تكثف الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال توسعة منزل الشهيد من محور المشير طنطاوى فى الاتجاه لمناطق مدينة نصر بمحافظة القاهرة؛ ما يستلزم تنفيذ الغلق الكلى للمنزل المشار إليه لتنفيذ أعمال التوسعة ولحين الانتهاء، وذلك بداية من الساعة 12 صباحا اليوم السبت الموافق 25/12/2021، ولمدة 3 أشهر.



ومن جهتها، تنسق الإدارة العامة لمرور القاهرة مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.