الرئيس السيسي يطالب الشركات بإنشاء محطات وقود على المحاور الجديدة: تمثل مشروعا تنمويا

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشركات التي تتولى محاور الطرق الجديدة، لا سيّما الطويلة، إنشاء محطات وقود على الطرق.



وقال خلال افتتاح مشروعات قومية في محافظات الصعيد، اليوم السبت، إنّ المحطات لا تمثّل محطة وقود بقدر ما تمثّل مشروعًا تنمويًّا متكاملًا للشركات، متابعا: "منطقة الخدمة توفّر عامل أمن ويجب توفر عربات إسعاف وإنقاذ وعلى وزارة الاتصالات وضع أبراج إشارة".



وأشار الرئيس إلى ضرورة العناية بتقديم خدمات متكاملة للمواطنين.



ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، من محافظة قنا، سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات في صعيد مصر.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن افتتاحات المشروعات القومية اليوم تأتي ضمن فاعليات "أسبوع الصعيد"، في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث تتضمن الافتتاحات عددا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق لا سيما المحاور العرضية على نهر النيل.