حملات مكثفة لإزالة المخالفات والتعديات في حلوان وطره

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شن رؤساء الأحياء بالمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة، حملات مكثفة وإزالة كافة أشكال المخالفات والتعديات على أرض الواقع، وضرورة التواجد الميداني لكافة الأجهزة التنفيذية والمعاونة.

يأتي ذلك لرصد كافة المخالفات وردع المخالفين، واحترام وفرض هيبة القانون والدولة، تنفيذا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وتوجيهات نائبة المحافظ، المهندسة جيهان محمد عبد المنعم.

وشن حي حلوان، بقيادة الدكتور أحمد القزاز رئيس الحي والأجهزة التنفيذية بمعاونة القوات الشرطية، حملة صباحية تمكنت خلالها من رفع جميع الإشغالات من محيط محطة مترو حلوان، والتي تعيق حركة المرور لمرتادي المترو.

وتم إخلاء محيطها من الباعة الجائلين وشملت الحملة ضبط عدد من التكاتك المخالفة، وتمكنت الحملة من إعادة الانضباط بالشارع وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإيداع المضبوطات بمخزن الحي.

وكثف رئيس حي حلوان أعمال النظافة والتجميل لخلق بيئة نظيفة وحضارية للمواطنين بمختلف شوارع الحي، في ظل منظومة النظافة الجديدة، استهدفت طريق الأوتوستراد وترعة الخشاب بمنطقة حلوان البلد وبمحيط المصل واللقاح وشارع أطلس والعزبة القبلية وشارع خط الترام وشارع الحرير ومنطقة كفر العلو وبمحيط المركز الطبي ومنطقة عزبة الوالدة ومساكن المثلث بحلوان.

وفي نفس السياق، وجهت نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية بضرورة التواصل الدائم والمستمر مع المواطنين واستقبال كافة شكواهم، والعمل الفوري على حلها بحلول ملموسة على أرض الواقع وبأسرع وقت ممكن، مع استمرار الحملات المكثفة ورصد المخالفات.