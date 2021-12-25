انطلقت إشارة البدء لتنفيذ مشروع "دهب سكوير" بمدينة دهب بجنوب سيناء، ضمن أعمال تطوير المدينة، بعد إعلان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن عام 2022 هو عام مدينة دهب.

قال اللواء عارف عبد العزيز، رئيس مدينة دهب، إن مشروع "دهب سكوير" جاري تنفيذه على غرار منطقة سوهو سكوير التي تعد من أهم مناطق الجذب السياحي بمدينة شرم الشيخ، مشيرًا إلى أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قرر تنفيذ المشروع ضمن مشروعات الجذب السياحي الجاري تنفيذها بالمدينة، بعد تأجيله منذ سنوات.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح لـ"الشروق" اليوم السبت، أنه جاري تنفيذ المشروع على مساحة تتخطى 250 متر مكعب أمام المنطقة الصناعية على طريق كمين دهب، ومن المقرر أن يتضمن 60 محلًا عالميًا للبرندات والماركات العالمية، إضافة إلى باركنج للسيارات، وحمامات، ومطاعم عالمية.

وأكد أنه مخطط لمشروع "دهب سكوير" أن يكون منطقة سياحية عالمية تضم كافة الجوانب الترفيهية، والتسويقية، تليق بمكانة مدينة دهب السياحية.

وأشار إلى أن العمل يجري على قدم وساق بمشروع تطوير الممشى السياحي بطول 1800 متر مكعب، وعرض 10 أمتار، ويتضمن شاطئ خاص بذوي الهمم بمنطقة اللايت هوس و 2سقالة، و نافورة راقصة، وأعمدة إنارة، وممشى للدراجات، وأخر للمشاة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 36 مليون جنيه، إضافة إلى تطوير جميع المحلات والبازارات التي توجد على الممشى القديم.