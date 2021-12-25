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سنغافورة.. تسجيل إجمالي 448 إصابة بأوميكرون حتى الآن

(د ب أ)
نشر في: السبت 25 ديسمبر 2021 - 8:49 م | آخر تحديث: السبت 25 ديسمبر 2021 - 8:49 م

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية أن العدد الإجمالى لمصابى متحور أوميكرون لفيروس كورونا بلغ حتى اليوم السبت 448 شخصا .

وأوضحت فى بيان أنه تم رصد مجموعة من 10 حالات إصابة بسلالة أوميكرون من فيروس كورونا مرتبطة بحانة "ذا فينيل بار" على طريق ريفر فالي بسنغافورة.

وأفادت وزارة الصحة بأن جميع المرضى العشرة تلقوا اللقاح الكامل، ويعانون من أعراض خفيفة أو لم تظهر عليهم أعراض، حسبما ذكرت "ذا ستريتس تايمز". السنغافورية

وذكرت الوزارة أنها تعمل على السيطرة على تفشي العدوى عن طريق تتبع المخالطين.

وأوضحت الوزارة أن حامل العدوى الأول ضمن المجموعة مسافر وصل من الولايات المتحدة في 14 ديسمبر إلى سنغافورة.

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