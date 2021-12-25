قالت مديرة الصحة في ولاية صباح الماليزية، روز ناني مودين، إن علاج مرضى كوفيد 19 سيتم وفقا لحالتهم الصحية دون النظر في الفئات العمرية.

تعليقات المسؤولة الماليزية جاءت عقب ورود تقارير سابقة نقلا عن أطباء وتفيد بأن هناك أمرا قائما بإعطاء الأولوية للمرضى الأصغر سنا بسبب الموارد المحدودة، بحسب صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية .

وأضافت أنه سيتم إعطاء جميع المرضى الأكسجين وأجهزة التنفس الاصطناعي بغض النظر عن عمرهم ، ولكن خلال الأزمات ، سيتم اعطاء الأولوية للمرضى الذين يعانون من ارتفاع معدلات الشفاء .

وقالت: "استنادا إلى بروتوكول إدارة وحدات العناية المركزة، هناك حالات يواجه فيها بعض المرضى مثل أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة، وتدهور الصحة أو أمراض لا رجعة فيها، فشلا في وظائف الرئة ولن يحصلون على أي فائدة حتى مع مساعدة من جهاز التنفس الاصطناعي".

وأضافت: "في هذا الموقف، سيتناقش الأطباء مع المرضى وأفراد الأسر عن محدودية العلاج والدعم وكذلك العلاجات المسكنة".

وأضافت أن معدل استخدام أجهزة التنفس الاصطناعي يتراوح بين 70 و 80% من أصل 170 وحدة في جميع أنحاء الولاية. وتم شراء ما مجموعه 156 من أجهزة التنفس الاصطناعي حديثا في غضون عام واحد.