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يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم عددًا من المشروعات التنموية بصعيد مصر بينها 5 محاور عرضية على نهر النيل تربط بين الطريقين الصحراويين الشرقي والغربي لتحقيق التنمية الشاملة.

وتشمل المحاور الخمسة المقرر افتتاحها كل من كلابشة بمحافظة أسوان، وقوص بقنا، وسمالوط بالمنيا، وعدلى منصور ببني سويف، وديروط بأسيوط.

في السطور التالية، نستعرض عددًا من المعلومات عن محور كلابشة على النيل بمحافظة أسوان:

- يمتد طول المحور لـ23 كيلومترا ويتكون من حارتين فى كل اتجاه بعرض 21 مترًا.

- تبلغ التكلفة الإجمالية لتنفيذ المحور نحو 1.050 مليار جنيه.

- يضم المحور 14 عملًا صناعيًا، منها 9 كباري و5 أنفاق لتفادي التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف.

- يوفر استخدام المحور الوقود والوقت وتكلفة نقل البضائع مما يساعد على تخفيض تكاليف الإنتاج وسعرها النهائي لدى المستهلك.

- يساهم ربط الطريق الصحراوى الغربى بطريق (القاهرة – أسوان) الزراعى الغربى عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الشرقى (القاهرة – أسوان).

- يسهل نقل المنتجات الزراعية من مزارع وادي النقرة وشرق نصر النوبة إلى طريق الصعيد الصحراوي الغربي.

- يخفف المحور الحركة المرورية على طريق الصعيد الزراعي الشرقي الذي تجرى به أعمال تجديدات وصيانة حاليًا.

- يخدم المحور قرى الظهير الصحراوي وزيادة الامتداد العمراني لها وخدمة مصنع سكر كوم أمبو ومجمع الطاقة الشمسية ببنبان وفارس.